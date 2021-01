Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Freitag

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitagvormittag um 10:48 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Hartmannstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte konnte allerdings auch schon schnell Entwarnung gegeben werden. Durch eine Rangelei unter Bewohnern wurde versehentlich ein Druckknopfmelder ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach zwanzig Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde um 12:17 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Oskar-Niemöller-Straße alarmiert. Hier benötigte ein Krankentransportwagen Unterstützung beim Transport einer Person in die Einrichtung. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter und die DLRG wurden um 14:16 Uhr zu einer Tierrettung an der Ruhr alarmiert. Passanten hatten gesehen, dass zwei Hunde getobt hätten, welche dann zur Ruhr gelaufen wären und nur einer der Hunde sei anschließend zurückgekommen. Durch den Einsatzleiter wurde zunächst der Bereich unterhalb des Parkhauses erkundet. Parallel wurden die beiden Ruhrbrücken mit Personal besetzt, welche den Ruhrverlauf erkundeten. Am Uferbereich unterhalb des Parkhauses konnte im Laufe des Einsatzes die Halterin des Hundes "Pixie" angetroffen werden. Diese hatte den Hund schon selbstständig aus der hilflosen Lage befreit. Der Hund war beim Toben abgerutscht und dann in einer Astgabel hängen geblieben, woraufhin dieser sich nicht mehr selbstständig befreien konnte und sich dann durch Bellen bemerkbar machte. Da Hund und Halterin wohlauf waren, konnte der Einsatz nach guten zwanzig Minuten abgebrochen werden.

