Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Betzdorf (ots)

Am 03.08.2021, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer die Ladestraße im Innenstadtbereich von Betzdorf. An der Einmündung zur Wilhelmstraße missachtete der Senior die Vorfahrtberechtigung eines 63-jährigen Fahrzeugführers, der die Wilhelmstraße in Richtung Siegbrücke befuhr. Es kam zur Kollision beider Pkw, wobei ca. 2000EUR Sachschaden entstand.

