Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ergänzung Verfolgungsfahrt mit BMW - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Unkel (ots)

Mittler Weile konnte die Polizeiinspektion in Linz den 19-jährigen Fahrer aus Bad Honnef an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen werden in enger Absprache mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft erfolgen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Nach Mitteilung eines Zeugen kam es am Sonntagmorgen, gegen 06:45 Uhr in der Scheurener Straße in Unkel zu äußerst gefährlichen Fahrmanövern durch den flüchtigen Beschuldigten. Die Polizei bittet dringend einen Mann, der zu dieser Zeit als Jogger unterwegs war und mit dem Zeugen gesprochen hat, sich bei der Polizei in Linz zu melden. 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell