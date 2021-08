Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weyerbusch -Diebstahl eines Reisebusses-

Weyerbusch (ots)

In der Zeit von Freitag, 30.07.2021, 18.00 Uhr, bis Montag, 02.08.2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Weyerbusch einen Reisebus. An den Fahrzeugseiten des silberfarbenen Busses der Marke Mercedes-Benz ist der Firmenname "Haas" angebracht. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraumes auf dem Gelände des Unternehmens in der Straße Unter den Eichen abgestellt. Hinweise sind an die PI Altenkirchen zur richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell