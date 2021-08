Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Neustadt/Wied (ots)

Verkehrsunfallflucht in Fernthal

Am 03.08.2021, gegen 06:20 Uhr kam es an der Kreuzung der L256/L270, Neustadt/Wied OT Fernthal, in der Nähe der Fa. Schiffer, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem weißen Lieferwagen (Sprinter).

Der Fahrzeugführer des weißen Sprinter entfernte sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um ein Fahrzeug mit SU- Kennzeichen handeln.

Vor dem Unfall kam der Lieferwagen aus Richtung Breitscheid auf die spätere Unfallstelle zugefahren.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

