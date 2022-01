Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Wohnmobil- Fahrzeug vom Grundstück entwendet

Löhne (ots)

(sls) Am Freitagmorgen (28.1.) stellte der Besitzer eines Wohnmobiles der Marke Knaus den Diebstahl seines Fahrzeuges fest. Das Wohnmobil befand sich am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr noch abgestellt vor dem Wohnhaus an der Lisztstraße. In der Zeit bis Freitagmorgen 7.10 Uhr wurde das Fahrzeug von unbekannten Tätern entwendet. Das Fahrzeug ist grau/blau und es befanden sich die Kennzeichen HF-MM 963 angebracht. Auf dem Heckfenster befinden sich "Kite-Surfer" Aufkleber und auf dem Dach Solarpaneelen. Im Wohnmobil befinden sich neben der normalen Einrichtung zusätzlich noch diverse Campingutensilien und Wassersportartikel (3 Kites und ein Kiteboard). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch Verbleib des Wohnmobiles sagen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell