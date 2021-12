Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (461/2021) Diebe stehlen Arbeitsgeräte von Baustelle an der K 206 zwischen Meensen und Hedemünden

Göttingen (ots)

Kreisstraße 206 zwischen Meensen und Hann. Münden-Hedemünden Nacht zum 11. Dezember 2021

HANN. MÜNDEN (jk) - Von einer Baustelle an der K 206 zwischen den Ortschaften Meensen und Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 11. Dezember (Samstag) mehrere Arbeitsgeräte im geschätzten Gesamtwert von etwa 1.600 Euro gestohlen. Im Einzelnen handelt es sich um einen Stromerzeuger, eine Schmutzwasserpumpe, einen C-Schlauch, einen Dreifachverteiler und eine Motorpumpe. Den ca. 120 kg schweren Stromerzeuger hievten die Täter von der Ladefläche eines angestellten LKW. Die Polizei Hann. Münden geht davon aus, dass an der Tat mehrere Täter beteiligt waren. Die Baustellengeräte müssen außerdem anschließend mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Dransfeld unter Telefon 05502/999790.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell