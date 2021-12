Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (458/2021) Duderstadt: Demo unter dem Motto "Nachbarn stehen auf" verläuft ohne Zwischenfälle

Duderstadt, Innenstadt

Freitag, 17. Dezember 2021, gegen 17.45 Uhr

DUDERSTADT (khw) - Am heutigen Freitag (17.12.2021) kam es in Duderstadt (Landkreis Göttingen) auf der Marktstraße um 17.45 Uhr zu einer Versammlung unter dem Motto "Nachbarn stehen auf."

Auf dem Messengerdienst "Telegram" wurde zuvor ein entsprechender Aufruf von der Polizei festgestellt.

In der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr versammelten sich in der Spitze bis zu zehn Personen im Bereich des alten Rathauses innerhalb der Fußgängerzone. Von dort setzte sich die Gruppe unter Mitführen von Kerzen Richtung Unterkirche in Bewegung.

Die Gruppe selbst sah die Aktion als "Spaziergang" an, die Polizei wertete sie als Versammlung und erließ entsprechende Beschränkungen. Die versammlungsrechtliche Aktion war weder angezeigt, noch wurde ein Versammlungsleiter benannt. Die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln wurden eingehalten.

Die Demonstration lief störungsfrei und löste sich kurz nach Erlassen der Beschränkungen auf.

Unter der Leitung des Polizeichefs der Polizei Duderstadt, Karl-Hubert Wüstefeld, wurde der Aufzug von bis zu drei Streifenwagen begleitet.

"Wenn eine Versammlung in Zeiten der Pandemie mit einer hohen Anzahl von infizierten Menschen, leider trifft das auch auf Duderstadt zu, ohne Gefahren für die Gesundheit von Teilnehmenden, Passanten und Einsatzkräften gewährleistet werden kann, bin ich annähernd zufrieden", so der Erste Polizeihauptkommissar.

