Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (457/2021) Mit Schusswaffe bedroht - Maskierter überfällt Spielhalle in der Göttinger Innenstadt, Mitarbeitern erleidet Schock

Göttingen (ots)

Göttingen, Rote Straße

Donnerstag, 16. Dezember 2021, gegen 20.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein u. a. mit einer Sonnenbrille maskierter Räuber hat am Donnerstagabend (16.12.21) eine Spielhalle in der Göttinger Innenstadt überfallen. Die Tat ereignete sich gegen 20.35 Uhr in der Roten Straße.

Ersten Ermittlungen zufolge, betrat der Unbekannte das Geschäft durch den Haupteingang und bedrohte anschließend die Spielhallenaufsicht mit einer Schusswaffe. Die Angestellte übergab dem Täter daraufhin Schein- und Münzgeld in noch nicht feststehender Höhe. Sie erlitt einen Schock. Der mutmaßliche Räuber flüchtete vermutlich in Richtung Albaniplatz. Mehrere Streifenwagen nahmen sofort die Fahndung nach ihm auf, ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Ca. 175 bis 180 cm groß, kräftige bis dicke Figur, bekleidet mit heller Jogginghose und heller Kapuzenjacke (Hoodie).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

