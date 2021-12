Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (454/2021) Feuer in Wohnkomplex im Göttinger Maschmühlenweg - Ursache noch unbekannt, 39 Jahre alter Mieter leicht verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Dienstag, 14. Dezember 2021, gegen 07.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Apartment im elften Obergeschoss eines Wohnkomplexes im Göttinger Maschmühlenweg ist am Dienstagmorgen (14.12.21) gegen 07.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der 39 Jahre alte Mieter der Wohnung wurde von Rettungskräften im stark verrauchten Hausflur angetroffen. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Die Bewohner*innen der angrenzenden Apartments wurden von der Feuerwehr ins rettende Freie gebracht und dort medizinisch betreut. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Maschmühlenweg für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Infolgedessen kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens sowie auch die Brandursache sind bislang unbekannt. Der Brandort wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell