Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (452/2021) Berührung im Begegnungsverkehr - Polizei Friedland sucht zweiten Unfallbeteiligten

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Niedernjesa, Hauptstraße Montag, 6. Dezember 2021, gegen 07.10 Uhr

NIEDERNJESA (jk) - In der Ortsdurchfahrt von Niedernjesa (Landkreis Göttingen) ist am Morgen des 6. Dezember zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge, befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus Rosdorf gegen 07.10 Uhr mit ihrem Opel Astra die Hauptstraße in Richtung Niederjesaer Kreuz, als es in Höhe der Straße "Zur Insel" aus noch ungeklärter Ursache zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden PKW kam. Bei der Kollision wurde der Außenspiegel des Wagens der Frau beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Autos fuhr einfach weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen, ähnlich eines Fiat Panda, gehandelt haben. Das Auto dürfte vermutlich ebenfalls am linken Außenspiegel beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell