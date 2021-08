Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabel geklaut

Menden (ots)

Unbekannte haben sich in der vergangenen Woche Zugang zu einem Gelände der Stadtwerke Am Papenbusch verschafft. Sie trennten ein Zaunelement ab und entwendeten aus einem Container Alu- und Kupferkabel. Bemerkt wurde der Diebstahl am Samstag gegen 17 Uhr. (cris)

