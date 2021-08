Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoeinbruch/ Ladendiebin/ Helfer bestohlen/ Jugendliche unter Einbruchverdacht

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstag- und Montagnachmittag wurden aus einem an der Bonstedtstraße geparkten VW Golf verschiedene Gegenstände gestohlen: Bargeld, Ladekabel, Brille und TÜV-Bericht. Außerdem hat die Motorhaube nun eine Delle.

Mitarbeiter eines Modegeschäftes am Alten Rathausplatz erwischten am Montag eine 16-jährige Iserlohnerin beim Ladendiebstahl. Mit diversen Kleidungsstücken in den Händen war sie in eine Umkleidekabine gegangen. Beim Herausgehen kam sie ohne Ware wieder heraus. Deshalb ließ sich ein Ladendetektiv ihre Handtasche zeigen. Darin steckte neben Kleidung aus diesem und einem anderen Laden ein Messer. Die Polizei ermittelt nun wegen zweier Ladendiebstähle mit Waffen und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Um einer Person zu helfen, die am Theodor-Heuss-Ring "umgekippt" war, ließ ein 47-jähriger Iserlohner am Montag gegen 17 Uhr seine Einkaufstasche für mehrere Minuten aus den Augen. Als er zurückkam, war die Tasche mitsamt Hähnchen, einer Flasche Cola, einem Brot und einer Tüte Tiefkühlpommes verschwunden.

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche werden verdächtigt, in mehrere Gartenhütten am Reiterweg eingebrochen zu sein. Gegen 13.30 Uhr stellte ein Kleingärtner fest, dass das Eingangstor zu seiner Parzelle eingetreten wurde. In unmittelbarer Nähe traf er zwei Jugendliche, die zwei Kästen mit leeren Bierflaschen wegschleppten. Er hielt die Jungs auf und holte die Polizei. Es gab noch weitere Schäden: Die Polizeibeamten sichteten drei weitere beschädigten Eingangstore. In einem Garten wurden ein Grill, ein Radio und ein Gummistiefel in Brand gesetzt. An einer Hütte wurden eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen und die Tür aufgebrochen. Die Eindringlinge durchsuchten Regale bzw. Schränke. Der Eigentümer gab an, dass ihm vier Kästen Bier (teils leer) gestohlen wurden. Zwei Kästen lagen in der Nähe. Die Polizei sicherte Spuren, schrieb Anzeigen wegen besonders schwerer Diebstähle und informierte die Eltern der Tatverdächtigen. (cris)

