POL-GÖ: (451/2021) Mahnwache von "Corona-Kritikern" am Neuen Rathaus in Göttingen - Rund 200 Personen beteiligen sich an Gegendemo

Göttingen (ots)

Göttingen, Hiroshimaplatz

Montag, 13. Dezember 2021, 18.00 bis gegen 20.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Rund 30 sog. "Corona-Kritiker" haben sich am frühen Montagabend (13.12.21) an einer Mahnwache gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen vor dem Neuen Rathaus beteiligt. Aus Protest gegen die Kundgebung fanden sich etwa 200 Menschen zu einer Gegendemonstration ein.

Die Polizei war mit einer angemessenen Zahl an Einsatzkräften vor Ort. Im besonderen Fokus der Beamtinnen und Beamten stand die Überwachung der Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften. Bereits frühzeitig erfolgten deshalb erste Lautsprecherdurchsagen hinsichtlich der geltenden Corona-Hygienevorschriften sowie Hinweise auf räumliche Beschränkungen.

Im weiteren Verlauf der Kundgebungen kam es zu kleineren Auseinandersetzungen, u.a. während die Teilnehmer der Mahnwache Kerzen aufstellten. Die Polizei musste einfache körperliche Gewalt in Form von Wegschieben anwenden, um die Parteien zu trennen. Im Zusammenhang mit erfolgten Sachbeschädigungen an den genannten Kerzen stellten Beamte die Identität eines Tatverdächtigen fest.

Während des gesamten Zeitraumes wurden die Lautsprecherdurchsagen mehrfach wiederholt und alle Personen, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, von den Einsatzkräften angesprochen und kontrolliert. Betroffene legten anschließend eine Maske an oder zeigten ein entsprechendes Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht vor.

Ein Versammlungsteilnehmer wurde wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ein Platzverweis erteilt.

Die Einsatzkräfte führten insgesamt 34 sog. Gefährderansprachen durch.

Mahnwache auch in Duderstadt

Auch vor dem Rathaus von Duderstadt (Landkreis Göttingen) fanden sich etwa 30 Menschen zu einer Mahnwache gegen die Corona-Maßnahmen ein. Die Versammlungsteilnehmer verharrten zunächst vor Ort und zündeten Kerzen an. Anschließend setzte sich die Gruppe auf der Marktstraße in Bewegung, begleitet von einem Funkstreifenwagen der Polizei. Aus diesem heraus erteilte der Einsatzleiter über Außenlautsprecher an die Versammlungsteilnehmer beschränkende Verfügungen in Form von Abstandsgebot und Tragen einer Maske. Gegen 18.35 Uhr löste sich die Versammlung schließlich in Kleingruppen auf.

