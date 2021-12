Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (448/2021) Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der B27 Höhe Roringen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN(KF) Göttingen B27 Gem. Roringen Rtg. Göttingen Montag, 06.12.2021, 18:06 Uhr

Der 83 Jahre alt Fahrzeugführer befährt mit seinem VW Golf Plus die B27 aus Rtg. Waake kommend in Rtg. Göttingen. Im Bereich einer Linkskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab, befährt den Seitenraum auf einer Länge von ca. 100 Metern und kollidiert frontal mit einem Baum. Fahrzeugführer kann durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden und kommt schwerverletzt in eine Göttinger Klinik. Weitere Hinweise zur Unfallursache sind bisher nicht bekannt. Fahrzeug Totalschaden. Schadenshöhe ca. 30000 Euro. Die Fahrbahn der B27 war in Rtg. Duderstadt für ca. 45 Minuten gesperrt.

