Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (447/2021) Unfallflucht in Duderstadt - Geparkter Mercedes in der Sackstraße beschädigt, Verursacher hinterlässt blauen Lack

Göttingen (ots)

Duderstadt, Sachstraße/Ecke Bahnhofstraße Donnerstag, 25. November 2021, zwischen 01.00 und 08.45 Uhr

DUDERSTADT - An einem in der Sackstraße in Duderstadt (Landkreis Göttingen) geparkten Mercedes ist in der Nacht zum letzten Donnerstag (25.11.21) bei einer Verkehrsunfallflucht ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. An dem weißen Wagen stellte die Polizei im Rahmen der Ermittlungen blaue Lackreste fest, die von dem gesuchten Unfallfahrer stammen dürften.

Es wird angenommen, dass das unbekannte Fahrzeug von der Bahnhofstraße nach links in die Sackstraße einbog und dabei den in einer Parklücke abgestellten Daimler streifte. Von dem Unfallfahrer fehlt jede Spur. Das gesuchte Auto müsste an der Fahrerseite beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Duderstadt, Telefon 05527/98010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell