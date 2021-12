Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (444/2021) Gebäude, Denkmäler und Poller mit Farbe beschmiert - Drei Tatverdächtige ergriffen, Staatsschutzkommissariat sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt

Mittwoch, 24. November 2021, zwischen 00.00 und 03.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit einer Serie von Farbschmierereien in der Innenstadt von Göttingen in der Nacht des 24.11., hat das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen drei Personen aus Göttingen aufgenommen.

Die Gruppe ist nach bisherigen Erkenntnissen dringend verdächtig, in der Zeit zwischen 00.00 und 03.00 Uhr in der Fußgängerzone u. a. die Bronzestatue am Nabel, das Denkmal am Wilhelmsplatz sowie auch mehrere Hauswände von Einzelhandelsgeschäften, Banken und anderen Gebäuden beschmiert zu haben. Aktuell geht man von mindestens zehn Tatorten aus, an denen mithilfe von Schablonen u. a. die Parolen "make feminism a threat", "THIS IS A THREAT -GREETS FEMINISM" und "FEMINISTS FIGHT" in den Farben rot, blau, gold und violett aufgesprüht wurden. Die drei Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung ergriffen werden. Bei ihnen stießen die Ermittler auf entsprechendes Beweismaterial.

Zeugen der Tathandlungen sowie auch weitere betroffene Hauseigentümer werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell