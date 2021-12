Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (441/2021) Mountainbike gefunden - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Verbindungsweg nach Bodensee Donnerstag, 25. November 2021, gegen 12.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Am Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Gieboldehausen und Bodensee (Landkreis Göttingen) hat ein Passant am vergangenen Donnerstag (25.11.21) ein schwarzes Mountainbike (Foto) gefunden. Das Rad mit der Bezeichnung "Bikestar City Cross" lag in einem Gebüsch. Woher es stammt, ist unbekannt. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Gieboldehausen, Telefon 05528/205840.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell