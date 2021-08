Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradturnier für Kinder vom Kinderferienspass Steinheim/ Nieheim

Steinheim/ Nieheim (ots)

An einem Fahrradgeschicklichkeitsturnier unter dem Motto "Helm auf - Cool drauf" haben 19 Kinder teilgenommen. Die Aktion im Rahmen des Kinderferienspasses der Kommunen Steinheim und Nieheim fand am Dienstag, 3. August, in Bad Driburg-Pömsen statt.

Zunächst überprüfte Polizeihauptkommissar Thomas Kruse von der Kreispolizeibehörde Höxter alle Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit. Nachdem alle Räder gecheckt waren, zeigte er als Verkehrssicherheitsberater den teilnehmenden Kindern, wie sie ihre Geschicklichkeit auf dem Fahrrad zur Stärkung ihrer Verkehrssicherheit trainieren können. Die Kinder im Alter von 8 - 13 Jahren absolvierten abschließend allesamt erfolgreich einen Wettkampf auf einem Geschicklichkeitsparcours. /ell

