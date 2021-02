Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Triebwagen der NordWestBahn und einem Lkw Kipper auf einem Bahnübergang

Jever (ots)

Heute, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf dem Bahnübergang Ottenburger Weg, Jever, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw Kipper und einem aus Richtung Wilhelmshaven kommenden Triebwagen der NordWestBahn. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Lkw-Fahrer den Ottenburger Weg in Richtung der B 210. Bei der Überfahrt des dortigen Bahnübergangs kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der Fahrzeuge. Der Lkw Kipper wurde infolge der Kollision schwer beschädigt und der Fahrer schwer verletzt. Der Triebwagenfahrer und zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Zahlreiche Rettungskräfte waren an diesem Einsatz beteiligt. Beamte der Bundespolizei erschienen am Unfallort, um Spuren zum Unfallhergang zu sichern. Der Lkw-Fahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt, der Gesundheitszustand ist bis dato nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

