Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ein 8-jähriger Junge brach auf dem Eis Fischelteich ein

Wangerland (ots)

Ein 8-jähriger Junge brach heute gegen 11:30 Uhr bis zu den Schultern durch das Eis auf dem Fischelteich in Hohenkirchen, Alma-Rogge-Weg, ein und konnte sich nicht zum zwei Meter entfernten Ufer retten. Die Mutter, die den Jungen von der Schule abholen wollte, sah das Unglück aus ihrem Auto heraus mit an. Der in der Nähe arbeitende Ortsbrandmeister der Gemeinde Wangerland zog nach Alarmierung das eingebrochene Kind aus dem kalten Wasser. Mit starker Unterkühlung wurde das Kind mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Vorsorglich waren auch ein Notarzt, Kräfte der DLRG und der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen alarmiert worden, die aber vor Ort nicht mehr Hilfe leisten mussten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass das Betreten von scheinbar tragfähigen Eisflächen lebensgefährlich ist. Die Eisflächen sind noch zu dünn, es besteht Lebensgefahr!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell