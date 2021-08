Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Verletzte bei Unfall

Borgentreich (ots)

Bei Borgentreich-Borgholz ist es am Mittwoch, 04. August, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Der Fahrer eines VW-Golf bog gegen 14:30 Uhr von der L 827 auf die B 241 ein. Im Einmündungsbereich stieß das Fahrzeug gegen einen anderen VW Golf, der auf der vorfahrtberechtigten Bundesstraße in Richtung Borgentreich unterwegs war. Der Fahrer (59) aus Beverungen und auch die Fahrerin (58) aus Brakel wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Abschleppunternehmen kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. /ell

