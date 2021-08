Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Landwirt durch Einatmen von Schadgasen verletzt

Steinheim (ots)

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Steinheim ist am Mittwoch, 04. August, ein Mann bei Arbeiten durch Einatmen von Schadgasen verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 10 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, da ein 53-Jähriger in einem Stallgebäude durch das Einatmen von Güllegasen kurzzeitig ohne Bewusstsein gewesen war. Ein zur Hilfe kommender 16-jähriger Mitarbeiter atmete die Güllegase ebenfalls ein. Auch zwei Rettungssanitäter, die vor Ort eingesetzt waren, atmeten Güllegase ein.

Ein Rettungshubschrauber flog den zeitweise bewusstlose Mann in ein Krankenhaus. Die drei weiteren leicht verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Detmold und Höxter gebracht. Für den Rettungseinsatz wurde die K 10 zwischen Steinheim und Steinheim-Hagedorn zeitweise gesperrt. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell