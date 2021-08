Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwarzes Auto fährt gegen Hauswand - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Nachdem in der Nacht zu Samstag in Höxter-Stahle ein Auto gegen eine Hauswand gefahren und geflüchtet war, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Höxter nach Zeugen.

Am Samstagmorgen, 31. Juli, stieß gegen 00.30 Uhr ein Auto gegen eine Hauswand am Anfang des Lenteweges. Beobachtet wurde direkt nach dem Unfall ein schwarzer Pkw, in den am Unfallort eine blonde weibliche Person als Beifahrerin eingestiegen war. Der Wagen fuhr anschließend ohne Beleuchtung in Richtung Heinser Straße / B 83 davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden an der Hauswand liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug oder die Insassen bitte an die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell