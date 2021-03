Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unbekannte versuchten Seniorin zu bestehlen

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.3.2021 versuchten zwei Unbekannte gegen 10.10 Uhr eine Seniorin auf dem Fußweg zum Pfarrhaus an der Wilhelmstraße in Wadersloh zu bestehlen. Die beiden sprachen die Wadersloherin an, kamen ihr sehr nahe und hielten ihr einen Zettel vor das Gesicht. Plötzlich bemerkte die Frau wie ihre Geldbörse, die sie in ihre Umhängetasche gesteckt hatte auf der Sitzbank des Rollators lag. Die Waderloherin rief laut um Hilfe und die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Wenkerstraße. Wer hat die Situation beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

