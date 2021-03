Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.3.2021 kam es gegen 16.30 Uhr auf der K 25 in Beckum zu einem Wildunfall. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Straße Unterberg II in Richtung Lippborg. Plötzlich passierten Rehe die Fahrbahn und eines der Tiere stieß gegen die rechte Seite des Motorradfahrers. Der 58-Jährige aus Hamm konnte einen Sturz abfangen, hatte sich bei dem Zusammenprall jedoch schwer verletzt. Er machte eine entgegenkommende Autofahrerin auf sich aufmerksam, die daraufhin anhielt. Mit Hilfe der 45-jährigen Wadersloherin gelang es ihm sein Motorrad abzustellen. Anschließend rief sich der 58-Jährige einen Rettungswagen, mit dem er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

