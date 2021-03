Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Schwerer Verkehrsunfall auf der L 811 - Erstmeldung

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.3.2021 kam es gegen 7.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 811 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt. Ein unbekannter BMW-Fahrer überholte eine Fahrzeugkolonne, die in Richtung Drensteinfurt fuhr. Ein entgegenkommendes Auto musste ausweichen, stieß dennoch mit einem Pkw der Kolonne zusammen. Einer dieser beteiligten Fahrzeuge geriet in den angrenzenden Graben. Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt und konnte erst nach über zwei Stunden daraus geborgen werden. Dieser Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine zweite verletzte Person wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Sperrung der Landstraße 811 dauert an.

Gesucht wird der Fahrer sowie der 5er BMW Kombi, der die Fahrzeugkolonne überholte. Es handelt sich um ein aktuelles Modell der 5er Reihe. Der Pkw ist schwarz, hat ein polnisches Kennzeichen und auffällige gelbe Nebelscheinwerfer. Das Fahrzeug befährt die Strecke regelmäig von Sendenhorst nach Drensteinfurt und biegt an der Kreuzung auf die B 58 in Richtung Ascheberg ab.

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer und dem schwarzen 5er BMW machen? Wem ist das Kennzeichen bekannt oder der Aufenthaltsort des Fahrers? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

