Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gas und Bremse vertauscht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.3.2021, 9.35 Uhr vertauschte eine Autofahrerin in einer Waschanlage an der Hammer Straße in Beckum Gas und Bremse mit schweren Folgen für einen Beckumer. Die 53-Jährige befand sich mit ihrem Auto im Einfahrtsbereich der Waschstraße, als sie auf das Gaspedal trat. Dadurch fuhr sie auf einen vor ihr stehenden Pkw auf und einen 47-jährigen Mitarbeiter an. Dieser befand sich für Vorarbeiten zwischen den beiden Autos. Rettungskräfte brachten den Schwerverltzten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell