POL-WAF: Ahlen. Gegen Scheiben geschlagen - in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.3.2021 zog ein 30-jähriger Ahlener über die Ostbredenstraße in Ahlen und schlug dabei gegen mehrere Fensterscheiben. Als Polizisten den über die Straße torkelnden Mann kontrollierten, weigerte er sich seine Personalien anzugeben. Daraufhin wandten die Beamten körperliche Gewalt an, um an seinen Personalausweis zu gelangen. Zur Verhinderung der Lärmbelästigung und zu seinem eigenen Schutz nahmen die Einsatzkräfte den stark alkoholisierten Ahlener für mehrere Stunden in Gewahrsam.

