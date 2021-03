Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 19.3.2021, 20.25 Uhr verletzte sich ein Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der L 793 zwischen Ostenfelde und Westkirchen schwer. Der 25-Jährige befuhr mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Ostenfelde. Aus ungeklärter Ursache kam der Warendorfer mit seinem Pkw nach einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Polizisten stellten das Handy sicher, das im Auto lag. Bei dem Alleinunfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.250 Euro.

