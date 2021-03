Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen und Autofahrer nach möglicher Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.3.2021 soll sich gegen 21.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Südstraße in Warendorf ereignet haben. Ein 16-Jähriger befand sich mit zwei Freunden auf dem Gehweg in Richtung Bahnhofstraße, als ein Auto aus der Zufahrt zwischen Jobcenter und Tierarztpraxis fuhr. Dabei soll der Fahrer des Mercedes den Jugendlichen auf der Motorhaube aufgeladen haben. Anschließend sei der Fahrer einer älteren Mercedes E-Klasse weitergefahren. Der Warendorfer gab an, bei dem Unfall verletzt worden zu sein.

Der Fahrer des Mercedes wird auf 55 bis 60 Jahre alt geschätzt, ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine stabile Statur, eine Halbglatze mit grauem Seitenhaar und trug eine Brillen mit auffälligen runden Gläsern.

Zeugen und der gesuchte Mercedesfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell