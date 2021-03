Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Rauchmelder ausgelöst - Nachbar informierte Feuerwehr

Warendorf (ots)

Am Donnerstagabend (18.3.2021, 20.45 Uhr) verhinderte das beherzte Eingreifen einen Nachbarn an der Gartenstraße in Sendenhorst möglicherweise Schlimmeres. Eine 80-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte sich Essen gekocht, als sie einen medizinischen Notfall erlitt. Aufgrund der hilflosen Lage der Seniorin brannte das Essen an, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Der 56-Jährige wurde durch den Warnton des ausgelösten Rauchmelders auf die Situation aufmerksam. Als seine Nachbarin weder auf sein Klopfen noch Klingen reagierte, informierte der Sendenhorster die Feuerwehr. Kräfte der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür und fanden die nicht ansprechbare 80-Jährige. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus, das sie im Laufe des Tages (19.3.2021) vorraussichtlich verlassen wird.

