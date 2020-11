Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann entblößt sich vor Jugendlichen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstag (17.11.2020) im Bereich der Überkinger Straße vor zwei 17-jährigen Jugendlichen entkleidet. Die jungen Frauen hielten sich gegen 11.30 Uhr am Neckarufer auf, als sie den unbekannten Mann bemerkten, der einige Meter entfernt hinter ihnen stand. Als die Frauen nach einigen Minuten erneut zu ihm rüber sahen, war der Unbekannte unten herum vollständig entkleidet und manipulierte an seinem Glied. Eine der 17-Jährigen alarmierte die Polizei, woraufhin der Mann in Richtung Hofener Straße flüchtete. Der Mann soll etwa 26 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er hatte eine normale Statur und trug einen grauen Sportanzug, eine graue Winterjacke sowie eine schwarze Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

