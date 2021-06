Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksamer Passant beobachtet Drogengeschäfte: Polizei nimmt nach Hinweis zwei mutmaßliche Kokain-Dealer fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein verdächtiges Treiben beobachtete am gestrigen Dienstagnachmittag ein Passant in der Kasseler Fußgängerzone. Ihm war aufgefallen, dass immer wieder verschiedene Personen zu einem dort sitzenden Mann gingen, mit diesem kurz etwas austauschten und dann wieder weggingen. Der Zeuge rief bei der Polizei an und teilte seine Beobachtungen mit, die er für Drogengeschäfte hielt. Die zum Ort des Geschehens in der Unteren Königsstraße, Höhe Hedwigstraße, eilenden Beamten des Polizeireviers Mitte trafen dort gegen 17:45 Uhr auf den von dem Passanten beschriebenen Mann und dessen Begleiterin. Wie sich bei der Überprüfung des 26-Jährigen und der 35-Jährigen aus Kassel herausstellte, hatte der Zeuge offenbar den richtigen Verdacht gehegt. Bei dem 26-Jährigen fanden die Beamten fünf Plomben und bei der 35-Jährigen 30 Plomben mit Kokain, die beide jeweils in Kleidung und Taschen versteckt hatten. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Beide müssen sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell