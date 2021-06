Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Lagerhalle: Täter erbeuten Elektrowerkzeuge; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in eine Lagerhalle in der Straße "Bunte Berna", Nahe der Heiligenröder Straße eingebrochen. Dabei erbeuteten die Einbrecher mehrere Elektrowerkzeuge des Herstellers Makita im Wert von ca. 1.500 Euro und ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen Montag, 17:15 Uhr, und Dienstag, 7:00 Uhr, ereignet. Zunächst hatten die Täter versucht, eine Metalltür der Lagerhalle aufzubrechen, was jedoch misslang. Anschließend hebelten sie an einer anderen Gebäudeseite mit ihrem Werkzeug eine Tür auf und gelangten so schließlich doch in die Halle. Dort entwendeten sie eine Akku-Flex sowie sechs Akkus, zwei Schlagschrauber, eine Akku-Stichsäge, eine Akku-Silikonspritze, einen Akku-Staubsauger, zwei hochwertige Nusssätze sowie ein Doppelladegerät und flüchteten.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell