Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste Zwölfjährige wohlbehalten wieder da

Kassel (ots)

Kassel: Die seit Dienstag letzter Woche vermisste und durch die Polizei seit Freitag öffentlich gesuchte zwölfjährige Emily N. ist wieder da. Sie konnte durch Polizeibeamte in der Kasseler Innenstadt angetroffen und wohlbehalten in Obhut genommen werden. Zudem standen die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Tag im Kontakt zu der Zwölfjährigen. Bei ihrer Befragung haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass sie das Opfer von Straftaten geworden sein könnte.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Mädchen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto der Zwölfjährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

