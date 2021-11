Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (439/2021) Zwischen Sieboldshausen und Lemshausen: Fahrräder an Feldweg gefunden, Eigentümer gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, Feldweg an der K 30 zwischen Sieboldshausen und der Abzweigung Volkerode/Lemshausen Sonntag, 17. Oktober 2021

GEMEINDE ROSDORF (jk) - An der K 30 zwischen den Ortschaften Sieboldshausen und Volkerode (Landkreis Göttingen) hat die Polizei am 17. Oktober (Sonntag) zwei Fahrräder gefunden und sichergestellt. Die beiden Herrenräder lagen direkt an der Straße am Beginn des Feldwegs. Hinweise auf die Herkunft oder die Eigentümer gibt es bislang nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Beschreibung:

1. Herrenrad "Performance" High Quality, Farbe schwarz, 2. Mountainbike "Spirit", Farbe blau.

