Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Sperrung nach Verkehrsunfall

Baden-Baden, B3 (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwoch für eine Sperrung der B 3 geführt. Nach ersten Erkenntnissen hat eine 76 Jahre alte Pkw-Fahrerin am Mittwochnachmittag auf der B 3 aus Baden-Baden kommend in Richtung Rastatt die Vorfahrt eines Seat-Fahrers missachtet. Als die Fahrerin des Mercedes gegen 16.30 Uhr an der Ausfahrt auf Höhe Hauneberstein nach links abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Seat. Der Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, hatte eine kurzzeitige Staubildung in Richtung Baden-Baden zufolge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell