Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Bierflasche Kontrahent traktiert

Baden-Baden (ots)

Die Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung in der Westlichen Industriestraße am Mittwochabend sind nun Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Gegen 22:30 Uhr soll vor den dortigen Unterkunftsgebäuden ein 28-jähriger Tatverdächtiger aus bislang unbekannten Gründen sein zwei Jahre jüngeres Gegenüber mit einer Flasche angegriffen und dadurch unter anderem eine Schnittwunde zugefügt haben. Der Endzwanziger griff daraufhin offenbar auch noch einen 25-Jährigen an. Hierbei soll ein weiterer, ebenfalls 28 Jahre alter Mann, eingegriffen und gleichfalls auf den Mittzwanziger eingeschlagen haben. Erst durch weitere Bewohner wurde die Auseinandersetzung schließlich beendet. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung soll nun Klarheit über die Hintergründe erbringen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell