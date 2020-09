Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Dortmunder Straße ein. Die Täter entwendeten Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (Schleifgerät und Bohrmaschine). Bei dem Einbruch wurden zwei Türschlösser beschädigt. Es entstand geringer Sachschaden.

Marl

Am Montagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedhofstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Durch einen Zeugen wurden drei Männer an dem Haus beobachtet, die möglicherweise als Tatverdächtige in Frage kommen:

Personenbeschreibung: 35 - 40 Jahre alt, 1,80 - 1,85 m groß, kräftige bis korpulente Statur, dunkler Mundschutz, dunkel gekleidet

Castrop-Rauxel

Am Montag zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Einfamilienhaus an der Georgstraße auf. Im Haus durchsuchten sie Räume, Schränke und Schubladen. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bottrop

Am Montag, zwischen 02:30 Uhr und 08:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Horster Straße das Ladenlokal eines Cafes auf. Um ins Innere zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf. Die Täter flüchteten anschließend mit Bargeld und Dokumenten. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

