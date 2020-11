Polizei Essen

POL-E: Essen: Nach Schlägerei in Rathaus Galerie Essen - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

EssenEssen (ots)

45127 E-Innenstadt: Bereits am 14. April gerieten gegen 18:30 Uhr zwei Männer zunächst verbal aneinander. Der Streit eskalierte derart, dass die Männer am Treppenabgang vor dem real in der Rathaus Galerie aufeinander eingeschlagen haben sollen und ein 40-jähriger Mann hierbei leicht verletzt wurde. Wir berichteten am 6. November: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4755597 Der auf den Lichtbildern gesuchte Mann hat sich selbstständig bei der Polizei gemeldet. Er wurde identifiziert. Die Öffentlichkeitsfahndung wird demnach zurück genommen. Die Medien werden gebeten die Lichtbilder entsprechend zu löschen. /PaPe/JH

