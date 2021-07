Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es in der Freiburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17.50 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf die Fahrbahn ein, um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Radfahrers. Der Wagen erfasste das Fahrrad, wodurch der Radler zu Fall gebracht wurde. Glücklicherweise kam der 64-Jährige mit leichten Verletzungen davon, gleichwohl er noch am selben Tag eine Klinik aufsuchte.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell