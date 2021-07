Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Erneuter Pkw-Brand!

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Lahrer Innenstadt zu einem weiteren Pkw-Brand. Durch die Brandzehrung wurde das Fahrzeug vollständig zerstört. Die Lahrer Wehrmänner hatten das Brandgeschehen rasch im Griff und konnten ein Übergreifen der Flammen auf einen nahegelegenen Einkaufsmarkt verhindern. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang mit den vorangegangenen Fahrzeugbränden besteht, bedarf darf der weiteren Untersuchung des Sachverhaltes. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lahr unter Tel. 07821/277-200 in Verbindung zu setzen.

/CLF

