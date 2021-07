Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Drogenfund bei Durchsuchung

Neuried, Ichenheim (ots)

Durch eine aufmerksame Streifenbesatzung des Polizeipostens Neuried wurde Anfang Juli bei der Vorbeifahrt eine Cannabispflanze auf einem Fenstersims entdeckt. In Folge dessen erließ das Amtsgericht Offenburg einen Durchsuchungsbeschluss für die entsprechende Wohnung in der Steinstraße. Bei der am Mittwochmorgen durchgeführten Durchsuchung durch Beamten des Polizeireviers Offenburg und des Polizeipostens Neuried wurden neben acht Cannabispflanzen auch Cannabissamen, diverse Tabletten und Gegenstände mit Antragungen von Amphetamin beschlagnahmt. Ob der Fund der 34-jährigen Bewohnerin oder ihrem 33-jährigen Bekannten, der sich zum Durchsuchungszeitraum ebenfalls in der Wohnung aufhielt, zuzuordnen ist, wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

/as

