Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A 5 - Auto überschlagen

Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Mittwochmittag konnte die Fahrbahn der A 5 in Richtung Norden gegen 16 Uhr wieder freigegeben werden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer eines Seat um 13:45 Uhr einem BMW im stockenden Verkehr auf. Durch die Kollision auf der linken Fahrspur wurde der BMW nach rechts abgewiesen, wo es dann zu einem Zusammenstoß mit dem auf der mittleren Fahrspur befindlichen Fahrer eines Transporters kam. Die drei bei dem Verkehrsunfall leicht verletzten Fahrzeuginsassen wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

/ma

Ursprungsmeldung - Mi 28.07.2021 14:43

Baden-Baden, A 5 - Auto überschlagen

Baden-Baden, A 5 Bei einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochmittag auf der Nordfahrbahn der A5 in Höhe der Raststätte Baden-Baden ein Seat überschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich hierbei drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit sind alle drei Fahrstreifen blockiert, weshalb mit einem sich aufbauenden Rückstau zu rechnen ist. Der Verkehr läuft aktuell über den dortigen Beschleunigungsstreifen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell