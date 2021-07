Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein noch unbekannter Mann soll am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Karlstraße mit einer Frau aneinander geraten sein und diese dabei verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte die Frau gegen 4.30 Uhr an den Haaren aus dem Restaurant gezogen und ihr anschließend mehrere Schläge versetzt haben. Im Anschluss suchte er das Weite. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, die zur Identifizierung des Angreifers führen könnten, werden unter der Rufnummer 07222 761-0 um Kontaktaufnahme mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt gebeten.

