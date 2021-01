Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hilfeleistung für die Uni-Klinik Bonn

PI Linz (ots)

Am Mittwochmorgen meldete sich ein Arzt aus der Uniklinik Bonn bei der Polizeiinspektion in Linz und bat um dringende Hilfe. Er gab an, dass er eine Patientin aus der Verbandsgemeinde Unkel behandelt und im Anschluss entlassen hatte. Nunmehr habe er festgestellt, dass zeitnah eine dringende weitere ärztliche Maßnahme erfolgen müsse. Er könne die Frau nicht erreichen und bat in seiner Not die Polizei zu überprüfen, ob die Patientin zu Hause erreicht oder ihr momentaner Aufenthalt ermittelt werden könne. Die Linzer Polizei konnte die Frau unmittelbar zu Hause antreffen und organisierte mittels Rettungsdienst den sofortigen Transport in die Uni-Klinik Bonn.

