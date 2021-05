Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 81-Jähriger zeigt Hitlergruß: Strafanzeige

Mönchengladbach (ots)

Ein 81-jähriger Mann aus Mönchengladbach hat am Vormittag des 20. Mai 2021 an der jüdischen Kultusgemeinde auf der Albertusstraße gegenüber dort im Objektschutz eingesetzten Polizisten den sogenannten Hitlergruß gezeigt. Der Mann war mit einem Elektrofahrrad an den Beamten vorbeigefahren und konnte zunächst davonfahren. Etwas später wurde er erneut angetroffen und überprüft. Die Polizisten legten gegen ihn eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen § 86a Strafgesetzbuch (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) vor. (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell