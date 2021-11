Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (440/2021) Unfall an Fußgängerüberweg in der Stettiner Straße - Polizei sucht mutmaßlich verletztes Kind und Unfallzeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stettiner Straße

Freitag, 26. November 2021, gegen 13.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in der Stettiner Straße, suchen die Unfallsachbearbeiter der Polizei Göttingen nach einem vermutlich verletzten Kind sowie auch Unfallzeugen.

Ersten Informationen zufolge, hat es am vergangenen Freitag (26.11.21) gegen 13.15 Uhr an dem Überweg in Höhe des Stegemühlenweges aus noch ungeklärter Ursache eine Berührung zwischen einem etwa sechs Jahre alten Mädchen, das mit seinem Roller den Überweg queren wollte, und einem in Richtung Sandweg fahrenden Fahrzeug gegeben. Die Fahrerin des weißen Renault Kangoo sei derzeitigen Ermittlungen zufolge ausgestiegen und habe nach dem Kind gesehen. Anschließend sei sie mit ihrem Wagen weitergefahren. Eine unbekannte Radfahrerin kam auf die Situation zu und kümmerte sich ebenfalls um das Kind.

Leider sind weder die Personalien der Zeugin noch die des kleinen Mädchens bekannt. Ebenso ist unklar, ob das Kind bei dem Unfall verletzt wurde.

Die Polizei Göttingen bittet deshalb sowohl die Radfahrerin und weitere Unfallzeugen sowie auch die Eltern des unbekannten Kindes, sich unter Telefon 0551/491-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell