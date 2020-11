Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuche scheiterten

Bild-Infos

Download

Meerbusch, Lank-Latum und BüderichMeerbusch, Lank-Latum und Büderich (ots)

Am Samstag (28.11.) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch an der Suitbertusstraße in Meerbusch Lank-Latum. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses hörte gegen 20:30 Uhr ein Poltern. Als sie in den Flur trat, konnte sie sehen, wie zwei Personen vor ihrer Haustür standen und sofort nach Einschalten des Lichts wegliefen. Die Täter hatten versucht, sich durch Hebeln an der Hauseingangstür Zutritt zu verschaffen.

Ebenfalls am Samstag (28.11.) zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr kam es zu einem weiteren versuchten Einbruch in Meerbusch-Büderich an der Düsseldorfer Straße. Auch hier versuchten unbekannte Täter durch Hebeln die Wohnungstür zu öffnen.

"Einbrecher kommen nicht überall rein..." Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete "Profis" sind. Meist handelt es sich vielmehr um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache aber wirkungsvolle, technische Sicherungen an Türen und Fenstern von ihren Absichten abhalten lassen.

Der erhöhte Arbeitsaufwand wirkt auf die Täter oft abschreckend, denn er bedeutet eine längere "Arbeitszeit" und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Entdeckungsrisiko des Einbrechers. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten Sie kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02131/3000.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell